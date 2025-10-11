Prisión
Un preso intenta introducir drogas en la cárcel de Archidona tras un permiso
Un recluso de la cárcel de Archidona ha sido interceptado tras volver de un permiso cuando pretendía introducir en la prisión una importante cantidad de comprimidos de anabolizantes, además de cocaína y crack, según han informado a EFE fuentes penitenciarias. El interno, del módulo 1, llevaba la droga oculta en su cuerpo mediante preservativos. En total, intentó introducir en la cárcel alrededor de un centenar de comprimidos de anabolizantes, junto a cocaína y base de cocaína. El suceso tuvo lugar el 6 de octubre y se le detectó la droga al realizarle un control de rayos X antes de volver al centro. Respecto a este suceso, ACAIP, el sindicato mayoritario en instituciones penitenciarias, destaca la profesionalidad de los trabajadores «a pesar de la falta de recursos y medios adecuados». El sindicato denuncia que el narcotráfico en los centros penitenciarios no se limita a la introducción por internos tras permisos, sino que en los últimos años se ha incrementado el uso de drones.
