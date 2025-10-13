Sucesos
Extinguido en Cuevas del Becerro un incendio agrícola junto a la A-7276
Ha afectado a una superficie aproximada de 500 metros lineales de pastos de la cuneta de la referida vía
EP
Málaga
Efectivos de la dotación de Ronda del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga han sofocado en la tarde de este lunes un incendio agrícola en la cuneta de la carretera A-7276.
En este sentido han informado desde el CPB en su perfil en redes sociales, donde recogen que la intervención ha tenido lugar pasadas las 14.00 horas, en una zona ubicada a tres kilómetros del municipio malagueño de Cuevas del Becerro viniendo desde Setenil de las Bodegas.
El conato ha afectado a una superficie aproximada de 500 metros lineales de pastos de la cuneta de la referida vía que comunica las provincias de Cádiz y Málaga en la zona de la Serranía rondeña.
