Más de cinco kilómetros de tráfico lento en la A-7 en Fuengirola por un accidente

Un accidente de tráfico registrado este martes en el kilómetro 1009 de la A-7, a la altura de Fuengirola y en sentido hacia Málaga capital, ha provocado retenciones de más de cinco kilómetros, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de sus redes sociales.

El siniestro ha obligado a un estrechamiento del carril derecho, lo que ha complicado notablemente la circulación en uno de los tramos más transitados de la autovía del Mediterráneo, especialmente en dirección a la capital malagueña.

Las largas colas y la circulación lenta en el entorno del accidente ha coincidido con un momento de gran densidad de tráfico. Los servicios de emergencia y la Guardia Civil de Tráfico se desplazaron hasta el lugar para atender la incidencia y restablecer la normalidad lo antes posible.