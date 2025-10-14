Tráfico
Más de cinco kilómetros de tráfico lento en la A-7 en Fuengirola por un accidente
El siniestro ha obligado a un estrechamiento del carril derecho, lo que ha complicado notablemente la circulación
EP
Un accidente de tráfico registrado este martes en el kilómetro 1009 de la A-7, a la altura de Fuengirola y en sentido hacia Málaga capital, ha provocado retenciones de más de cinco kilómetros, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de sus redes sociales.
El siniestro ha obligado a un estrechamiento del carril derecho, lo que ha complicado notablemente la circulación en uno de los tramos más transitados de la autovía del Mediterráneo, especialmente en dirección a la capital malagueña.
Las largas colas y la circulación lenta en el entorno del accidente ha coincidido con un momento de gran densidad de tráfico. Los servicios de emergencia y la Guardia Civil de Tráfico se desplazaron hasta el lugar para atender la incidencia y restablecer la normalidad lo antes posible.
