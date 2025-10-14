Detenido en Ourense un hombre tras apuñalar 23 veces a su vecino

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Verín detuvo este lunes en el hospital a un hombre de 63 años como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio tras apuñalar hasta en 23 ocasiones a su vecino. Este, de 65 años, fue evacuado en estado grave en helicóptero al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) con varias heridas producidas inicialmente por un cuchillo tras un incidente que se produjo en el interior de la vivienda de su propiedad y en la que reside, y en cuyo interior se encontraba el arrestado, vecino también del mismo pueblo y que se habría autolesionado presuntamente en una mano. Por estas heridas fue atendido en el lugar y trasladado luego al hospital comarcal de Verín.

En concreto, los hechos se desarrollaron en torno a las 16.00 horas de este lunes en una vivienda de Feilas, en el ayuntamento ourensano de Vilardevós.

Los hechos se produjeron sobre las 16 horas del lunes 13 de octubre, cuando, por razones que se desconocen una persona, se cree que el propio propietario de la vivienda en la que se produjo el suceso y en la que vive solo, fue el que pidió ayuda a emergencias. En el interior estaría también este otro vecino, que se trasladó ya hace un tiempo al pueblo desde Barcelona.

Hasta el lugar se trasladaron miembros de Protección Civil de Vilardevós, Guardia Civil y una ambulancia medicalizada, así como el helicóptero que trasladó al herido y propietario de la vivienda hasta el CHUO en Ourense, para evaluar la gravedad de las distintas heridas por apuñalamiento que presentaba en varias zonas del cuerpo. Según testigos presenciales el hombre fue evacuado en camilla pero consciente.

Se desconoce el motivo de la supuesta disputa, o si fue una agresión inesperada. De hecho fuentes próximas a la investigación indican que el supuesto agresor es conocido en el ámbito sanitario.

Según fuentes de Protección Civil, los sanitarios que le atendieron, pidieron que fuera custodiado por la Guardia Civil mientras le prestaban atención y le realizaban las curas. Ya es un paciente conocido.