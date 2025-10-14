Sucesos
Un hombre intenta apuñalar en Marbella a otro y es detenido armado con dos cuchillos dentro de una iglesia
El hombre, conocido por el párroco, se atrincheró en el templo tras una discusión y fue reducido con una pistola táser cuando intentó autolesionarse
Efe
Un hombre ha sido detenido este martes por la Policía Nacional en la iglesia Divina Pastora en Marbella tras refugiarse en dicho templo con dos armas blancas de grandes dimensiones tras supuestamente intentar apuñalar a otro varón.
Fuentes cercanas al caso han indicado a EFE que tras un incidente con una persona, que no sufrió lesiones de importancia, el ahora detenido se refugió en la iglesia, donde era conocido por el párroco ya que solía ir habitualmente.
El párroco tras ser alertado por la Policía ha intentado calmar al hombre, que se ha puesto de rodillas pero con las dos armas blancas, hasta que en un momento dado ha tirado una al suelo y con la otra se ha intentado autolesionar, por lo que ha sido reducido por los agentes con una pistola táser.
Tras su detención, el hombre ha sido conducido a dependencias policiales para tomarse declaración antes de su pase a disposición judicial.
