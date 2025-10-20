Delincuencia
Francia entrega a un violador buscado en Almería que intentaba huir a Suiza
Tenía dos órdenes de busca y captura emitidas por juzgados españoles
Germán González
Las autoridades francesas han entregado a la Policía Nacional en la frontera de La Junquera a un hombre detenido cuando intentaba cruzar a Suiza que tenía una orden internacional de busca y captura por delitos contra la libertad sexual en España. En concreto, un juzgado de Almería lo acusa de abuso sexual mientras que otro ha ordenado que debía ingresar en la cárcel por agresión sexual.
La entrega se enmarca dentro de los mecanismos de cooperación policial y judicial existentes entre España y Francia, que permiten la localización y entrega de fugitivos. Después de detener al sospechoso en la frontera entre Suiza y Francia, se descubrió que tenía órdenes de busca y captura y se procedió a su entrega en la frontera con España de La Junquera
El sospechoso pasó a disposición de los juzgados por los que era reclamado e ingresó en prisión provisional. Tiene antecedentes policiales y judiciales relacionados con delitos de naturaleza sexual, por los que ya ha sido investigado anteriormente.
La Policía Nacional destaca el compromiso en la lucha contra los delitos más graves y en la protección de las víctimas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las ratas invaden los barrios en Málaga: «Son inmunes a los rodenticidas»
- Nabil Sebbar y Nazha Machrouh logran el doblete para el Cueva de Nerja-Trops en la Carrera Urbana de Málaga
- El pueblo más 'embrujado' de Andalucía está a una hora de Málaga: un paraíso entre montañas con calderos, dragones y la casa de 'Hansel y Gretel'
- La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se casa en Valladolid
- Este es el pueblo de Málaga que celebra este fin de semana su Ruta de la Tapa: con más de 20 platos de autor y bebida gratis
- Una estadounidense se muda a Málaga para huir del coste de vida de su país y no se cree los precios que encuentra: 'La mejor decisión de mi vida
- 45 Carrera Urbana 'Ciudad de Málaga'
- Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'