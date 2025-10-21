Desmantelan una red de narcotráfico con 15 detenidos en Málaga, Cádiz y Ceuta

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al transporte de grandes cantidades de hachís en una operación desarrollada de forma simultánea en Málaga, Cádiz y Ceuta. El dispositivo, denominado operación ‘Roble’, se ha saldado con la detención de quince personas y la realización de dieciséis registros en distintas localidades: once en Ceuta, cuatro en Málaga y uno en La Línea de la Concepción.

Durante los registros, los agentes intervinieron 1.120 kilogramos de hachís, 120 gramos de cocaína y una plantación de marihuana, además de 50.070 euros en metálico, material electrónico relacionado con las comunicaciones del grupo, 11 vehículos de lujo y seis motocicletas.

Según fuentes policiales, en la ciudad autónoma las entradas y registros afectaron a inmuebles localizados en distintos barrios y zonas residenciales como Recinto Sur, Monte Hacho, Príncipe Alfonso, Agrupación Fuerte, Playa Benítez, calle Chile, Virgen de la Luz, Barriada España, Fajardo Martínez y la calle Alcalde Joaquín García de la Torre Almerana.

El operativo se inició a primera hora de la madrugada y contó con un amplio despliegue de efectivos pertenecientes a diversas unidades de la Policía Nacional, incluyendo la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y distintas unidades especializadas en la lucha contra el narcotráfico.

"Una operación importante"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, calificó la actuación como una operación «importante» de lucha contra el narcotráfico que se enmarca dentro del plan especial de seguridad que empezó en el Campo de Gibraltar y que ya opera en seis de las ocho provincias andaluzas con «muy buenos resultados».