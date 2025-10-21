En Villaverde
Detenido un hombre por la muerte a puñaladas de una joven de 21 años en Madrid
No se descarta que se trate de un caso de violencia machista
Javier Niño González
La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del apuñalamiento de una joven de 21 años en un domicilio del distrito madrileño de Villaverde, en la calle de Los Astilleros, 3.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía y Emergencias Comunidad de Madrid 112, los hechos tuvieron lugar sobre las 15:00 horas de este lunes, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso y encontraron a la víctima ya fallecida en este domicilio y con varias heridas de arma blanca.
Esta madrugada, los investigadores, que no descartan que se trate de un caso de violencia machista, han localizado al presunto autor en un piso de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz y han procedido a su detención.
- Las ratas invaden los barrios en Málaga: «Son inmunes a los rodenticidas»
- Nabil Sebbar y Nazha Machrouh logran el doblete para el Cueva de Nerja-Trops en la Carrera Urbana de Málaga
- El pueblo más 'embrujado' de Andalucía está a una hora de Málaga: un paraíso entre montañas con calderos, dragones y la casa de 'Hansel y Gretel'
- La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se casa en Valladolid
- Este es el pueblo de Málaga que celebra este fin de semana su Ruta de la Tapa: con más de 20 platos de autor y bebida gratis
- ¿Qué ocurre con la réplica de La Mundial?
- Una estadounidense se muda a Málaga para huir del coste de vida de su país y no se cree los precios que encuentra: 'La mejor decisión de mi vida
- 45 Carrera Urbana 'Ciudad de Málaga'