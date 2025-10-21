Maniobras
Muere un tripulante de Greenpeace tras ser evacuado por un accidente
Los servicios de emergencia intentaron reanimar al hombre en el aeropuerto de Málaga tras ser evacuado en helicóptero por Salvamento Marítimo
Efe
Un hombre de 59 años que viajaba a bordo un barco de Greenpeace falleció este lunes en el aeropuerto de Málaga, adonde fue trasladado en un helicóptero de Salvamento Marítimo tras resultar herido junto a otros tripulantes en un accidente durante unas maniobras con los botes salvavidas en la costa malagueña.
El tripulante fue rescatado y trasladado al aeropuerto de Málaga, donde los efectivos sanitarios intentaron reanimarlo sin éxito, según ha informado a EFE un portavoz del 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El teléfono de emergencias recibió sobre las 18:00 horas una petición del aeropuerto de una ambulancia para el herido, y movilizó a la Guardia Civil, 061, Policía Nacional e Inspección de Trabajo.
Maniobra con los botes salvavidas
Previamente, Salvamento Marítimo recibió un aviso de una emergencia a bordo del barco 'Arctic Sunrise', debido a un incidente en una maniobra con los botes salvavidas que había provocado que varias personas cayeran al agua, ha informado a EFE un portavoz del servicio dependiente del Ministerio de Transportes.
Cuando consiguieron sacar a los tripulantes del mar se percataron de que faltaba uno, que podía estar debajo del bote volcado, y lo localizaron inconsciente y con síntomas de hipotermia.
Salvamento movilizó al helicóptero 'Helimer 206' y a la embarcación 'Salvamar Alnitak' para rescatar al herido en el barco. A su llegada a las 18:18 horas al buque, que se encontraba a 11,7 millas de la costa de Málaga, se optó por rapidez por el traslado en helicóptero, que aterrizó en el aeropuerto de Málaga a las 18:50 horas.
Por otro lado, el puerto de Málaga pidió al 112 asistencia sanitaria para cinco personas a la llegada del barco al recinto, si bien no constan traslados a centros hospitalarios ni atención médica por parte del 061, según la fuente.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y está recabando este martes testimonios de otros tripulantes de la embarcación para esclarecer el suceso. Las primeras pesquisas apuntan a un accidente durante una maniobra y constan "al menos cinco heridos", han dicho a EFE fuentes del instituto armado.
Por su parte, un portavoz de la organización ecologista Greenpeace ha señalado a EFE que están recopilando información sobre lo ocurrido.
