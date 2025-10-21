Muere un tripulante de Greenpeace tras ser evacuado por un accidente

Un hombre de 59 años que viajaba a bordo un barco de Greenpeace falleció este lunes en el aeropuerto de Málaga, adonde fue trasladado en un helicóptero de Salvamento Marítimo tras resultar herido junto a otros tripulantes en un accidente durante unas maniobras con los botes salvavidas en la costa malagueña.

El tripulante fue rescatado y trasladado al aeropuerto de Málaga, donde los efectivos sanitarios intentaron reanimarlo sin éxito, según ha informado a EFE un portavoz del 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono de emergencias recibió sobre las 18:00 horas una petición del aeropuerto de una ambulancia para el herido, y movilizó a la Guardia Civil, 061, Policía Nacional e Inspección de Trabajo.

Maniobra con los botes salvavidas

Previamente, Salvamento Marítimo recibió un aviso de una emergencia a bordo del barco 'Arctic Sunrise', debido a un incidente en una maniobra con los botes salvavidas que había provocado que varias personas cayeran al agua, ha informado a EFE un portavoz del servicio dependiente del Ministerio de Transportes.

Cuando consiguieron sacar a los tripulantes del mar se percataron de que faltaba uno, que podía estar debajo del bote volcado, y lo localizaron inconsciente y con síntomas de hipotermia.

Salvamento movilizó al helicóptero 'Helimer 206' y a la embarcación 'Salvamar Alnitak' para rescatar al herido en el barco. A su llegada a las 18:18 horas al buque, que se encontraba a 11,7 millas de la costa de Málaga, se optó por rapidez por el traslado en helicóptero, que aterrizó en el aeropuerto de Málaga a las 18:50 horas.

Por otro lado, el puerto de Málaga pidió al 112 asistencia sanitaria para cinco personas a la llegada del barco al recinto, si bien no constan traslados a centros hospitalarios ni atención médica por parte del 061, según la fuente.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y está recabando este martes testimonios de otros tripulantes de la embarcación para esclarecer el suceso. Las primeras pesquisas apuntan a un accidente durante una maniobra y constan "al menos cinco heridos", han dicho a EFE fuentes del instituto armado.

Por su parte, un portavoz de la organización ecologista Greenpeace ha señalado a EFE que están recopilando información sobre lo ocurrido.