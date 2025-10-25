Muere un trabajador tras sufrir una descarga eléctrica en Málaga capital

Un hombre de 34 años ha perdido la vida este sábado tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba su trabajo en una empresa ubicada en Málaga capital. El suceso ha ocurrido en torno a las 13:06 horas, momento en el que el servicio de emergencias 112 Andalucía ha recibido una llamada de socorro alertando de que un trabajador había resultado electrocutado en una nave situada en la calle Camino Huerta Santa Cruz, polígono industrial Santa Teresa.

De inmediato, la sala coordinadora ha activado el protocolo de emergencia y ha movilizado a varios efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como a dotaciones del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Todos ellos se han desplazado rápidamente hasta el lugar para intentar auxiliar a la víctima.

Los servicios sanitarios han intentado reanimar al hombre aplicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos. A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos y de la rápida respuesta de los servicios de emergencia, no ha sido posible salvarle la vida, confirmándose su fallecimiento en el mismo lugar del suceso.

El 112 ha comunicado el accidente tanto a la Inspección de Trabajo como al Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía, con el fin de que se investiguen las circunstancias en las que se ha producido la descarga eléctrica. Por el momento no han trascendido más detalles sobre el origen del incidente