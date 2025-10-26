En Librilla
Investigan como violencia machista el asesinato de una joven en una casa de Murcia
Murcia
La Guardia Civil de Alhama de Murcia investiga como violencia machista la muerte de una joven de 19 años cuyo cadáver fue hallado en una casa de Librilla este domingo, indicaron fuentes cercanas al caso.
El cuerpo sin vida y con signos de violencia se encontraba en el interior de un piso.
Las mismas fuentes apuntan que la mujer no constaba en el sistema VioGén, que es un Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género creado por el Ministerio del Interior.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así será la extraordinaria de la Trinidad: puntos de interés de la procesión del 25 aniversario de su coronación
- Los apicultores piden ayuda al Ministerio de Agricultura para luchar contra la avispa asiática
- La transformación urbana del río Guadalmedina impulsará más de 76.000 m2 de espacios verdes en Málaga
- Previsión del tiempo: ¿Cuándo lloverá en Málaga?
- Esta es la ruta circular de Málaga perfecta para realizar en familia este otoño: con los mejores paisajes y rodeada de pinares
- Este es el restaurante de Málaga con el kebab más famoso y gigante de toda la ciudad: 'Es espectacular
- Málaga, la ciudad que cautivó al viajero más grande de la historia tras recorrer África, Asia y Europa: 'Es una de las capitales más hermosas
- Virgen de la Trinidad: Málaga se rinde a tus pies