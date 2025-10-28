Un accidente en la A-7 en Rincón de la Victoria deja herido a un motorista

Un hombre de 39 años ha resultado herido este martes al sufrir una caída mientras circulaba en su motocicleta por la A-7, a la altura del núcleo de Benagalbón, en el término municipal de Rincón de la Victoria. El suceso ha generado cierta retención en la vía mientras los servicios de emergencia atendían al accidentado.

Según han informado a Europa Press desde Emergencias 112 Andalucía y desde la Jefatura Provincial de Tráfico, el accidente se produjo sobre las 17.00 horas en el punto kilométrico 968 de la autovía. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargaron de regular la circulación y asegurar la zona.

Por su parte, los sanitarios del 061 atendieron al motorista en el lugar del accidente antes de trasladarlo en ambulancia al Hospital Regional de Málaga para recibir atención médica especializada.