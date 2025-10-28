Brutal agresión en Castellón: "Mi padre me violaba sin preservativo y me compraba la pastilla del día después"

Una niña de 12 años llegó a casa del colegio y le contó a su padrastro, quien para ella era como un padre, que con sus amigos había estado jugando al juego de la moneda. Le explicó al hombre que consistía en tirar una moneda al aire: si sale cara, debes decir un pensamiento en voz alta; si sale cruz, no.

Ahí, el hombre la forzó a jugar y, cuando le tocó preguntarle a la pequeña, le dijo: «¿Te has masturbado alguna vez?». Un mes después de aquello, comenzaron los tocamientos, según sostuvo este lunes la que ahora es una joven herida de 20 años en su declaración ante un juez de la Audiencia Provincial de Castellón.

Entre Madrid y Castellón

La Fiscalía reclama 15 años de prisión para el padrastro de esta joven por unos hechos que supuestamente sucedieron durante tres años, de 2018 a 2021, entre Madrid y Castellón. El hombre, de nacionalidad mexicana, la violó en repetidas ocasiones, según el relato de Fiscalía y la víctima, que ayer relató durante más de una hora el horror al que estuvo sometida.

El primer día le metió mano por debajo del pantalón y la tocó sobre la ropa interior, en la zona genital. El día siguiente, fue a más: «Sacó el pene y me lo puso en mi boca, me decía que tendría mucho cuidado conmigo, que nunca me haría daño y que me quería mucho».

Cuando la víctima tenía 14 años, un año y unos meses después de la primera agresión, tuvo lugar la primera penetración vaginal. «Me tumbó boca arriba y me dijo que iría despacio», aseguró la joven, que añadió que el hombre, a quien llama aún «papá», le decía que «no se lo contara a mamá», porque se iban a meter ambos en problemas, «que él iría a la cárcel» y que ella y su madre tendrían que volver a vivir en centroamérica.

El coche del horror

Ya estando en Castellón, el hombre aprovechaba, según lo que contó la víctima entre lágrimas, que a ella le gustaba «acompañarlo en el coche a comprar, o a limpiarlo o a arreglarlo». «Era como una lotería si me tocaba que mi padre me hiciera eso, pero yo no lo podía saber por adelantado», dijo.

Según afirmó ella, él la violaba «sin preservativo, siempre», y en dos ocasiones le compró «la pastilla del día después». Las agresiones ocurrían muchas veces en el coche: en el garaje y a cielo abierto en Castellón.

A los tres años, salió a la luz

Una tarde, en el colegio, un compañero la agredió sexualmente. Cuando su padre fue a recogerla, ella le dijo, enojada y dándose cuenta: «Papá, lo que me hace mi compañero es como lo que me haces tú». «Y él me contestó que le sorprendió que fuera tan madura y que hubiera llegado a esa conclusión yo solita», agregó.

Entonces, se lo contó a su madre y se desató el caso que esta semana ha llegado a su estapa de juicio oral.

«A pesar de todo yo lo quiero, pero aprendí que esas acciones no se pueden dejar ir sin más», concluyó la joven, que a día de hoy continúa con el seguimiento psicológico y psiquiátrico. El juicio sigue el jueves.