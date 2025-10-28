TRANSPORTES
Suspendido el servicio de la línea C3 de Cercanías de Madrid entre Pinto y Getafe por el arrollamiento mortal de un hombre
Renfe habilita autobuses entre Aranjuez y Pinto, mientras se recomienda usar transportes alternativos
Madrid
El servicio de la línea C3 de Cercanías Madrid permanece suspendido este martes en ambos sentidos entre las estaciones de Pinto y Getafe Industrial tras el arrollamiento mortal de un hombre de 57 años, según ha informado Renfe.
Fuentes del Summa 112 han confirmado el fallecimiento del hombre pese a los intentos de reanimación realizados en el lugar del suceso, centra de las calles Río Guadalquivir y Río Odiel de la localidad madrileña de Getafe. .
Para minimizar las afectaciones al servicio, Renfe ha establecido autobuses entre las estaciones de Aranjuez y Pinto. La compañía recomienda a los viajeros utilizar medios de transporte alternativos entre los tramos afectados.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros
- Lázaro de Ribera: un malagueño al frente de Paraguay
- Los secretos del robo a Iker Casillas: La asistenta, su marido y una 'mala relación' con Sara Carbonero
- El Unicaja busca un pívot para suplir la baja del lesionado David Kravish
- El Palo exige mejoras en su paseo marítimo: piden peatonalización y eliminación de la carretera
- Previsión del tiempo: ¿Cuándo lloverá en Málaga?
- Nombres curiosos de calles en Málaga: del Bulto a Pocapringue
- El Estepona-Málaga CF de Copa, en directo por Andalucía TV