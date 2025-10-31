Reyerta
Un hombre hiere a dos hermanastros con una escopeta tras una discusión en un bar de Almayate
El arrestado, de 66 años, regresó al local tras una discusión y efectuó varios disparos que alcanzaron a los dos jóvenes
EP
Un hombre de 66 años ha sido detenido acusado de tentativa de homicidio tras, presuntamente, disparar con una escopeta de perdigones a dos personas —hermanastros entre sí y uno de ellos menor de edad— después de una pelea en un bar de Almayate, núcleo perteneciente al municipio malagueño de Vélez-Málaga.
El suceso ocurrió sobre las 21.40 horas de este pasado jueves, cuando, según han informado fuentes policiales, una discusión en el interior del local derivó en una violenta reacción por parte del ahora arrestado, que abandonó el establecimiento, se dirigió a su domicilio y regresó minutos después armado con una escopeta. Acto seguido, efectuó varios disparos que alcanzaron a los dos jóvenes.
Los heridos son un hombre de unos 29 años y un menor, quienes sufrieron lesiones por impacto de perdigones en una pierna y en un hombro, respectivamente.
El detenido permanece bajo custodia policial y se le imputa un delito de tentativa de homicidio. La investigación continúa abierta para esclarecer con detalle las circunstancias del suceso, y está previsto que pase a disposición judicial durante la jornada de este sábado.
- La plaga de las 'tijeretas' invade viviendas en Málaga: qué son y cómo combatirlas
- Horario y dónde ver por TV el CD Estepona-Málaga CF, primera ronda de la Copa del Rey
- Una retención de 13 kilómetros bloqueó los accesos a Málaga desde Rincón
- ¡Bombazo!: La prensa griega da por seguro el pase del Real Madrid y Barça a la BCL
- Doce empresas optan a dirigir las obras de ampliación de la autovía del Guadalhorce
- Las fuertes precipitaciones dejan más de 50 litros en Málaga
- Avispa asiática en Málaga: ¿qué hacer si te pica?
- La Junta alerta de un próximo tren de borrascas que llevará a Andalucía a 'riesgo elevado