Muere una persona en una colisión entre un turismo y un camión en la AP-7, a la altura de Mijas

Una persona ha fallecido en la tarde de este viernes tras la colisión entre un coche y un camión en la AP-7, en el término municipal de Mijas, en dirección a Málaga.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, sobre las 18,10 horas la sala coordinadora recibió varias llamadas alertando de un camión detenido en el arcén, cuando el coche colisionó contra él, quedando "aparentemente" debajo del vehículo.

Desde el 112 se ha dado aviso a los bomberos de Mijas, a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios del 061, que se han desplazado hasta el lugar del accidente.