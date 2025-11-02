Detenido el novio de la joven herida de un disparo en Leganés: la Policía investiga un posible caso de violencia machista

La Policía Nacional ha detenido al novio de la joven de 21 años que resultó herida de un disparo en la cara este sábado en Leganés (Madrid) y mantiene abierta una investigación por un posible delito de violencia machista.

Según han informado fuentes policiales a EFE, el joven, de 20 años, fue arrestado en la tarde del sábado como presunto autor de delitos de lesiones, tenencia ilícita de armas y violencia de género, después de que la víctima fuese trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

El detenido asegura que el disparo fue accidental

El arrestado explicó a los agentes que ambos regresaban de madrugada al domicilio del joven cuando encontraron una caja con un arma en la calzada. Según su versión, se la llevaron a casa y, mientras la manipulaban, el arma se disparó "de forma accidental", alcanzando a la chica en el pómulo.

Tras el suceso, ambos habrían bajado nuevamente a la calle, dejado el arma entre unos arbustos y llamado a los servicios de emergencia. Cuando los sanitarios y agentes llegaron al lugar, hallaron a la joven herida y sola en el suelo, según las mismas fuentes.

El arma, recuperada por la Policía

La Policía Nacional ha recuperado la pistola en los arbustos donde, supuestamente, fue ocultada y continúa las pesquisas para esclarecer las circunstancias del disparo.

Los hechos ocurrieron a las 6:55 horas del sábado en la avenida de la Lengua Española, una zona de ocio próxima al recinto La Cubierta, donde se celebraba una fiesta de Halloween.