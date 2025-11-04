Los narcos españoles se arman hasta los dientes: un AK-47 como el de Saddam Hussein, escopetas para cazar osos, una pistola Louis Vuitton...

Una Glock 17 con la corredera dorada y el anagrama de Louis Vuitton en la pistola, un fusil de asalto AK-47 dorado con bayoneta casi igual al que tenía Saddam Hussein, una escopeta semiautomática typhoon F12 diseñada para cazar osos o ciervos… Son tres ejemplos de armas que los agentes de la UDYCO de la Policía Nacional han encontrado en poder de narcos españoles en el último año.

Algo ha cambiado entre los narcos españoles, confirman fuentes de la lucha antidroga al canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. "Antes era muy extraño, casi excepcional, encontrar un arma de fuego en un registro de una de esas bandas criminales; ahora lo raro es no encontrar alguna", explican esas fuentes, que reclaman más medios para luchar contra el narcotráfico en nuestro país.

Fusil de un narco asentado en Andalucía. Es muy similar al que tuvo, hasta sus últimos días, Saddam Hussein. / SUCESOS

Hasta hace poco tiempo, los narcos se armaban casi exclusivamente para "defenderse" de los posibles vuelcos (los robos de droga que les hacen traficantes rivales). Ahora, las armas ya son también ofensivas (para hacer ellos sus propios asaltos), e incluso porque les sirven "para ganar caché, para presumir".

De hecho, la policía ha comprobado ya que algunos narcos del sur de España "tunean" algunas armas, y que otros las piden "por encargo". Así "las personalizan", y eso les da prestigio, como hizo el narcotraficante con la pistola de la inscripción Louis Vuitton.

Los gallegos, menos

Los clanes de narcotráfico asentados en Andalucía son los más armados y más tuneados. "Los narcos gallegos son más discretos y no hacen esos alardes", subrayan las citadas fuentes.

La inmensa mayoría de las armas vienen de países de Europa del Este. Pueden comprarse desmontadas y por piezas. Una pistola sin caprichos ni alardes, sin personalizar, puede valer entre dos mil y tres mil euros. Un fusil, entre tres mil y siete mil euros, según fuentes de la lucha antidroga.

Escopeta semiautomática typhoon F-12, diseñada para cazar animales y hallada en otro registro de la policía. / SUCESOS

El asunto de fondo es que los narcos del sur de España están almacenando armas por la inestabilidad entre ellos. Ya no hay en la zona dos o tres grandes patrones de la droga, confirman fuentes policiales. "Ahora hay patroncitos, y las redes criminales han externalizado servicios. Contratan, por ejemplo, porteadores o transportistas para un trabajo concreto, pagan a jornal”, explican.

Esos nuevos trabajadores "autónomos" del narcotráfico no pertenecen a una organización ni a un jefe concreto. Esa situación genera menos lealtades y menos estabilidad. Aumentan las "traiciones" y también los castigos, la violencia. Robos de droga, palizas, secuestros, disparos en las piernas…

El Niño Juan

La pasada semana, varios delincuentes secuestraron en una calle de Madrid a El Niño Juan, al parecer por otro vuelco de droga cometido en Extremadura. Dispararon al aire unas 15 veces, ante el terror de los vecinos.

La previsión es que este año haya en España 20 muertos por ajustes de cuentas vinculados con el narco. No es una cifra pequeña, está más o menos al nivel de Italia. En Francia el año se cerrará con unos 250 asesinados por esos motivos, según los datos compartidos en reuniones internacionales antidroga.