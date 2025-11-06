OPERACIÓN PARDO: LA INVESTIGACIÓN
Su cuenta de TikTok delató al asesino de Borja Villacís
Ismail, uno de los dos pistoleros que mataron al hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, tenía una cuenta en la red social que sirvió para que la Policía lo identificara y detuviera cinco meses después del crimen
El antiguo neonazi Kevin Pastor reclutó a ese joven marroquí para la emboscada en la que mataron a Borja Villacís. Ismail, acusado del asesinato, ni siquiera conocía a la víctima
Dos jóvenes se bajaron de un coche y mataron a tiros a Borja Villacís, el hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, el 4 de junio de 2024, en una carretera a las afueras de Madrid. Uno de ellos fue Kevin Pastor, antiguo neonazi, ex amigo de Villacís, y delincuente múltiple. Kevin, de 23 años, fue detenido al día siguiente del crimen. Antes, la Policía había detenido ya a su madre, María José, que conducía el coche.
Los investigadores del Grupo V de Homicidios buscaron durante meses al otro asesino, del que solo había una imagen en vídeo huyendo del lugar y una grabación de voz en la que su compañero gritaba "Isma", según los informes policiales de la operación Pardo a los que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.
No era Ismael
Al día siguiente del crimen, los agentes habían detenido también a un joven marroquí llamado Ismael, que fue puesto en libertad. Demostró que, aunque conocía a Kevin, no había estado en la emboscada. Así que los investigadores siguieron buscando en la calle y también en redes sociales.
Y allí, en TikTok, descubrieron la cuenta de uno de los sospechosos, un conocido de Kevin, el otro asesino ya encarcelado, con el que había pasado tiempo en la localidad de Yuncos (Toledo). Se llamaba Ismail. Podía ser "Isma", el asesino. Tiene 18 años, 145 seguidores en TikTok y había colgado dos vídeos antes del crimen.
Dos vídeos
Los investigadores analizaron los "dos vídeos publicados" por el joven y que acompañan este reportaje. En uno de ellos, según el atestado policial, "se observa el rostro de varón joven con mascarilla, bailando en mitad de una fiesta, en lo que parece una discoteca". A pesar de que llevaba protección contra el covid, los agentes de Homicidios advirtieron que tenía rasgos similares a los del asesino fugado.
El trabajo de los investigadores de Homicidios puso entonces la lupa sobre este joven marroquí, conflictivo, y al que, cuando era menor de edad, su propio padre había denunciado por desaparición varias veces. Paralelamente, la Policía Científica hizo su trabajo. Las huellas de Ismail estaban en el coche utilizado para el asesinato. En noviembre de 2024, el joven fue detenido en la localidad madrileña de Getafe. Desde entonces está en la cárcel.
