Sucesos
Muere un ciclista británico hospedado en Nerja tras sufrir un desvanecimiento en la N-340 a su paso por Almuñécar
El hombre, de 57 años, sufrió un desvanecimiento en los accesos a Almuñécar, donde los agentes de la Policía Local intentaron reanimarlo sin éxito
EP
Un ciclista inglés de 57 años ha fallecido este jueves pasado el mediodía en los accesos a Almuñécar, alrededor del punto kilométrico 312 de la N-340, al parecer tras un desvanecimiento, del que no ha podido reponerse pese a los intentos de agentes de la Policía Local de esta ciudad de la costa de Granada que le han practicado tareas de reanimación cardiopulmonar.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso, después de que este hombre, que se alojaba en un hotel del municipio de Nerja, en la provincia de Málaga, y colindante con Almuñécar, haya sufrido un problema de salud cuando circulaba por carretera.
El servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía ha informado por su parte a Europa Press que recibía aviso de este asunto sobre las 12,35 horas, en lo que en principio parecía una caída en la N-340 en sentido a La Herradura, en término de Almuñécar, dándose aviso a servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local, que posteriormente confirmaba el fallecimiento pero por razones sanitarias.
