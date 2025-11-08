Maltrato animal
Investigan a un hombre por tener a 14 perros enfermos y desnutridos en una perrera particular de Huesca
La Guardia Civil encontró a los animales el pasado día 3 de noviembre en un estado deplorable e investiga al dueño por maltrato animal
EFE
La Guardia Civil investiga a un hombre de 50 años, vecino de la comarca oscense del Somontano, por tener en un estado deplorable, sucios, desnutridos y enfermos, a 14 perros en una finca de su propiedad.
La Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca detectó el pasado 3 de noviembre, mientras realizaba inspecciones, una perrera particular situada en la comarca del Somontano en la que encontraron catorce perros adultos de ambos sexos y diversas razas en un estado deplorable.
Carecían de cartillas sanitarias, microchips y vacunas obligatorias y tenían síntomas de desnutrición e incluso uno de ellos presentaba signos evidentes de padecer leishmaniosis avanzada y ni siquiera podía sostenerse, explican desde la Guardia Civil.
En las instalaciones no había zonas de cuarentena ni recintos adecuados para poder evitar las agresiones entre los perros y se acumulaban una gran cantidad de heces. A los animales les faltaba agua y comida.
Por ello, el dueño de los perros fue investigado como supuesto autor de un delito de maltrato animal.
Los animales quedaron a su cargo, con la obligación de prestarles los cuidados adecuados para su bienestar y de solventar las deficiencias de las instalaciones, que serán verificadas periódicamente por los agentes del PACPRONA.
- Málaga estrena alumbrado esta Navidad: así lucirá la calle Larios
- La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico
- Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
- La calle Larios alcanza un nuevo récord en alquiler de locales comerciales: hasta 345 euros el metro
- La 'ITV' de los edificios antiguos: un millar de construcciones deben pasarla antes del 31 de enero de 2026
- Identifican al hombre hallado con signos de violencia en la Serranía de Ronda: más detalles sobre el caso
- Así es el parque de Málaga con una torre de 13 metros perfecta para los amantes de la aventura: tiene camas elásticas y toboganes gigantes
- El caso de la calle Jerónimo Bobadilla de Málaga: dos obras paradas por la crisis durante 20 años y sus nuevos destinos