SUCESO
La Policía investiga en Madrid la muerte violenta de un hombre con traumatismo craneoencefálico
La víctima, de mediana edad, fue hallada sin vida en la vía pública con un traumatismo craneoencefálico severo
Gloria Barrios
Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte violenta de un hombre de mediana edad ocurrida este sábado en la localidad madrileña de Parla, tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente —posiblemente un palo—, según han informado a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
El hallazgo del cuerpo se produjo en torno a las 07:00 horas, a la altura del número 7 de la calle Purísima Concepción, tras el aviso de un vecino que alertó de la presencia de un varón tendido en la vía pública.
A su llegada, los agentes comprobaron que el hombre presentaba un fuerte golpe en la cabeza y no mostraba signos de vida. También acudieron efectivos de la Policía Local y un equipo sanitario del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (Summa 112), que únicamente pudo confirmar el fallecimiento, según ha detallado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
La víctima presentaba un traumatismo craneoencefálico severo provocado por el impacto. En el lugar intervinieron unidades del Grupo de Delitos Violentos de la Policía Científica y del Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
- Málaga estrena alumbrado esta Navidad: así lucirá la calle Larios
- La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico
- Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
- La calle Larios alcanza un nuevo récord en alquiler de locales comerciales: hasta 345 euros el metro
- La 'ITV' de los edificios antiguos: un millar de construcciones deben pasarla antes del 31 de enero de 2026
- Identifican al hombre hallado con signos de violencia en la Serranía de Ronda: más detalles sobre el caso
- Así es el parque de Málaga con una torre de 13 metros perfecta para los amantes de la aventura: tiene camas elásticas y toboganes gigantes
- El caso de la calle Jerónimo Bobadilla de Málaga: dos obras paradas por la crisis durante 20 años y sus nuevos destinos