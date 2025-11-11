En la localidad de Consuegra
Encuentran los cuerpos sin vida de una madre y su hijo en Toledo
El hijo, que falleció por un accidente doméstico, estaba a cargo de su madre dependiente, que habría muerto por falta de atención
EP
Agentes de la Guardia Civilhan hallado los cuerpos sin vida de una madre y su hijo en su domicilio de la localidad toledana de Consuegra, sin apreciarse, por el momento, indicios de criminalidad ni los cadáveres ni en la vivienda.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno, que indican que el hallazgo se produjo este pasado domingo, cuando los agentes, alertados por los vecinos que llevaban días sin ver a los fallecidos, se personaron en la vivienda.
El hijo, de 61 años, estaba al cuidado de su madre, de 87 años, en situación de dependencia, según estas fuentes.
El caso se está investigando, pero los primeros indicios apuntan a que el varón sufrió un accidente doméstico, que se desconoce y que fue la causa de su muerte.
El fallecimiento de su progenitora se habría producido por causas naturales, tras no recibir la atención adecuada, que le proporcionaba el progenitor.
- Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España
- La conexión entre el Bulevar Adolfo Suárez y la Ronda Oeste, más en el aire que nunca
- Una ruta de senderismo en Málaga con pasarelas, molinos y un puente romano: pasa por dos de los pueblos más bonitos para visitar en otoño
- El precio de la vivienda en Málaga se dispara un 40% en cuatro años y advierten de su ritmo «no sostenible»
- El cierre repentino del hotel Sonder by Marriott en Málaga deja a cientos de huéspedes y trabajadores en el limbo
- El mejor sabor de boca en la Feria del Jamón de Campillos
- Los trabajadores de la EMT de Málaga barajan un paro parcial en el arranque del alumbrado de Navidad
- DJ MaRiiO: «Íbamos a jugar en Latinoamérica, pero al salir la opción de La Rosaleda, ni lo pensé»