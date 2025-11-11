Fuego
Un grave incendio calcina una empresa en la Ciudad del Transporte de Castellón
El fuego ha afectado a Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje y ha alcanzado a las naves contiguas
Aitor Tezanos
Castellón
Una empresa situada en la Ciudad del Transporte de Castellón ha quedado totalmente calcinada a consecuencia de un feroz incendio declarado poco después de las 23.00 horas.
Se trata de la firma Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje. Las llamas han alcanzado a las naves contiguas y los bomberos de Castellón y del Consorcio Provincial luchan por controlar el fuego.
Una de ellas es Josman, especializada en instalaciones eléctricas y automatización, y otra Diecsa, distribuidora de electrodomésticos.
El incendio ha causado explosiones que han sido percibidas desde muchos puntos de la capital de la Plana, como se puede comprobar en el vídeo que encabeza esta noticia.
Suscríbete para seguir leyendo
- La conexión entre el Bulevar Adolfo Suárez y la Ronda Oeste, más en el aire que nunca
- Una ruta de senderismo en Málaga con pasarelas, molinos y un puente romano: pasa por dos de los pueblos más bonitos para visitar en otoño
- El precio de la vivienda en Málaga se dispara un 40% en cuatro años y advierten de su ritmo «no sostenible»
- Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España
- El cierre repentino del hotel Sonder by Marriott en Málaga deja a cientos de huéspedes y trabajadores en el limbo
- El mejor sabor de boca en la Feria del Jamón de Campillos
- Los trabajadores de la EMT de Málaga barajan un paro parcial en el arranque del alumbrado de Navidad
- DJ MaRiiO: «Íbamos a jugar en Latinoamérica, pero al salir la opción de La Rosaleda, ni lo pensé»