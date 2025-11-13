Tragedia
Muere un niño de dos años atragantado en Valencia
El pequeño ingirió, al parecer, un anacardo que le ofreció otro niño de más edad y falleció horas más tarde en el hospital
Valencia
Un niño de dos años ha muerto atragantado en Valencia. Los hechos ocurrieron el pasado martes 11 de noviembre en un parque del barrio de Campanar sobre las 17 horas, cuando otro niño de más edad le ofreció, al parecer, un anacardo y se atragantó.
Traslado al hospital
Los servicios médicos del SAMU se desplazaron hasta el lugar tras ser requeridos por las Emergencia del 112 y le efectuaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar como primero auxilio y los trasladaron a la unidad de pediatría del hospital la Fe de València, donde una hora más, antes de las 19 horas, determinaron su fallecimiento.
- Los trabajadores de la EMT de Málaga convocan huelga parcial de autobuses que empezará el día del alumbrado de Navidad: éstos son los horarios afectados
- Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España
- Adiós a los naranjos en Molina Lario: el viento del puerto no permite que arraiguen en la calle
- Detenido un vecino de Gaucín por la muerte del hombre cuyo cuerpo fue hallado en un camino Alpandeire
- Expertos reclaman en Málaga un control coordinado ante el problema de las especies invasoras
- Multa de 5.000 euros por la caída de un árbol a la adjudicataria de las zonas verdes de Carretera de Cádiz
- Detenido el conductor implicado en el accidente mortal de Coín por abandonar el lugar del siniestro
- Las patatas fritas malagueñas que enamoraron hasta a Robert de Niro: sirven 90 kilos por servicio