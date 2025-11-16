Piden 38 años de cárcel para dos acusados por matar en Marbella a tiros a un hombre y dejar malherido a otro

La Fiscalía de Málaga ha pedido una pena de prisión de 38 años y seis meses para dos ciudadanos, presuntos integrantes de un grupo criminal, que mataron a tiros a un hombre en Marbella y dejaron malherido a otro.

En el banquillo de los acusados también se sentará el presunto autor intelectual, al que se le solicitan 37 años de cárcel, según el escrito acusatorio del ministerio público, al que ha tenido acceso EFE.

Los tres acusados serán procesados por un jurado popular que tendrá que determinar si son culpables o no culpables de los delitos de asesinato, otro de tentativa de asesinato, pertenencia a grupo criminal y dos de ellos además están acusados de tenencia ilícita de armas.

Además se pide que los tres indemnicen a los herederos del fallecido con 200.000 euros y 125.280 euros al superviviente (26.280 por las lesiones y 99.000 por las graves secuelas), debiendo determinarse en ejecución de sentencia la responsabilidad civil derivada del estrés postraumático del último.

El juicio está previsto que se celebre en la Audiencia Provincial de Málaga en cinco sesiones a partir del 13 al 17 de abril de 2026.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.30 horas del 15 de noviembre de 2019, aunque el fiscal establece que días antes se produjeron varias reuniones vinculadas con el crimen.

Una de ellas se produjo sobre las 18.10 horas del 12 de noviembre en un centro comercial de Málaga capital y la protagonizó uno de los acusados con otro de los encausados "con la finalidad de planear y dar muerte" a las dos víctimas.

Un día después, sobre las 14.00 horas, los tres procesados se reunieron con las dos víctimas en el Hospital Costa del Sol de Marbella, lugar en el que al día siguiente, uno antes del crimen, uno de ellos volvió a reunirse con las futuras víctimas.

El fiscal detalla que el día de los hechos, dos de los acusados acudieron con las víctimas a la casa de una de ellas en Marbella y allí, tras un "plan preconcebido" por el tercer procesado, dispararon con sendas armas a los dos hombres, con ánimo de acabar con sus vidas.

Uno de ellos utilizó un arma tipo revólver de 38 milímetros con la que disparó mortalmente en el pecho a uno de ellos, mientras que el otro disparó con otra arma similar al dueño de la casa y lo alcanzó tres veces: en el hombro, en una pierna y en el abdomen.

La segunda víctima sufrió gravísimas lesiones, como traumatismo renal severo, perforación de colon y fractura por proyectil y metralla de la tercera vértebra lumbar.

Entre otras secuelas le ha dejado una paraplejia por lesión medular con alteraciones motoras y de sensibilidad secundarias y, según el fiscal, la víctima sufre una dolencia psiquiátrica compatible con un trastorno por estrés postraumático.

Tras el doble crimen, los dos tiradores se trasladaron el mismo día hasta una de las salidas del municipio de Coín para reunirse de manera inmediata con el tercer procesado, siempre la versión del ministerio público.