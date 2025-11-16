Un coche en sentido contrario provoca un accidente con cinco heridos en la AP-7 en Mijas

Un total de cinco personas han resultado heridas y han sido evacuadas al Hospital Costa del Sol tras un accidente de tráfico ocurrido el pasado sábado en la AP-7 a su paso por Mijas a causa de un turismo que circulaba en sentido contrario.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en un comunicado, varios testigos informaron sobre las 17,40 horas del sábado, cuando un vehículo circulaba por la autopista en dirección Málaga por los carriles del sentido Algeciras.

Minutos después, varios avisos indicaron de que este turismo había colisionado con otro a la altura del kilómetro 207, motivo por el que la sala coordinadora alertó de inmediato a Bomberos de Mijas, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó a una UVI móvil.

Por su parte, los servicios sanitarios han confirmado que, como consecuencia de este accidente, cinco personas han resultado heridas y fueron evacuadas al Hospital Costa del Sol --cuatro mujeres, dos de 42 años y dos de 43, y un hombre de 36--, una de ellas en estado de gravedad.