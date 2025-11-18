Los hijos del autor del crimen de Alpedrete (Madrid) culpan al "abandono" del sistema: "Nuestro padre fue un hombre ejemplar, un marido único"

Los hijos de María Pilar, la mujer asesinada este sábado en Alpedrete (Madrid), han salido en defensa de su padre, presunto autor del crimen que posteriormente se suicidó, porque aseguran que solicitó ayuda al sistema y fue "ignorado" y "abandonado".

"A nuestros padres los mataron", aseguran en un comunicado en el que se definen como "hijos orgullosos" de sus padres. "Durante muchísimos años que solicitó ayuda, fue ignorado, rechazado, desatendido, silenciado... en conclusión abandonado", denuncian en el comunicado "en defensa de nuestro padre, que fue un hombre ejemplar, un marido único y el mejor padre posible".

El sábado la pareja fue hallada muerta en un chalet de Alpedrete, la mujer con 50 puñaladas por arma blanca, presuntamente asestadas por su pareja que, según la autopsia, después se suicidó.

"Siempre fuimos una familia feliz, se respetaban, se complementaban, se querían, pero la madrugada del sábado 15 de noviembre, todo cambió. ¿Alguien escuchó a nuestro padre? Solo nosotros. ¿Tanto le costaba al sistema prestarle atención? Si. ¿Les era un estorbo? ¿Que mas tenía que haber hecho?", prosigue el texto, que lanza una pregunta: "¿Era todo esto evitable? Nosotros luchamos, nuestros padres lucharon juntos... el sistema, no".

"Han destrozado una familia. Nos hemos quedado huérfanos, con una vida por delante, sin nuestros padres. No nos preguntan, no nos escuchan, nos silencian ¿Alguien nos va a ayudar? La historia se repite. Por favor, pedimos respeto. Déjenlos descansar en paz. Dejenos en paz", aseguran en el comunicado, antes de defender al alcalde de la localidad madrileña, Juan Rodríguez, tras la polémica por sus declaraciones de este lunes: "Tras reunirse con nosotros la tarde del domingo 16, y con nuestra autorización, se ha limitado a darnos voz, defendernos y decir la verdad. Gracias alcalde".

El alcalde de Alpedrete aseguró este lunes que no veía violencia de género en el suceso y sí la "presión" que sufría el hombre por su enfermedad y que "ha fallado el sistema". Sus declaraciones, entre ellas que el presunto autor del crimen "quería mucho a su mujer", han suscitado las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

"Frente a la violencia machista no hay medias tintas: o estás con las víctimas o con los negacionistas que blanquean a los agresores", respondió Sánchez en la red social X, poco después de que Redondo pidiera al alcalde una rectificación o la dimisión, porque "el negacionismo mata".

Esa misma tarde, en un vídeo remitido a los medios, Rodríguez mostraba su "rechazo total y sin paliativos" a la violencia de género y lamentaba que sus declaraciones hubiesen podido ser "malinterpretadas" porque en ningún caso quiso restar gravedad a lo sucedido el sábado en su municipio.

El Gobierno de Ayuso defiende al alcalde

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha defendido este martes que el alcalde de Alpedrete "ya ha pedido disculpas" y ha trasladado su "máximo respeto" a las víctimas y sus familiares. Así lo ha expresado en los Desayunos Madrid de Europa Press, donde ha subrayado que el regidor "ha dado las explicaciones oportunas" en las que "ha quedado claro lo que él sentía".

"Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, desde luego, el máximo respeto a las víctimas y a los familiares, y eso es lo que vamos a hacer siempre, proteger el deseo también de los familiares de guardar la intimidad y el anonimato de las víctimas si así lo desean", ha trasladado la consejera.