Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación en curso

Los Mossos investigan la muerte de una mujer tras caer de un balcón en Barcelona

El hijo de la víctima ha sido detenido tras los hechos ocurridos en L'Hospitalet

Un agente de los Mossos d'Esquadra junto a un vehículo policial.

Un agente de los Mossos d'Esquadra junto a un vehículo policial. / Mossos d'Esquadra - Archivo

Gisela Macedo

Barcelona

Una mujer ha muerto la madrugada de este martes en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) tras, presuntamente, haberse precipitado desde el balcón de un edificio situado en el número 86 de la calle Llobregat. Por ahora, el caso permanece abierto y las circunstancias del suceso continúan investigándose.

Según han informado fuentes policiales a este diario, el aviso se recibió alrededor de la medianoche del lunes al martes. Cuando los Mossos d’Esquadra llegaron al lugar, encontraron a la mujer ya fallecida.

Por este suceso, el hijo de la víctima se encuentra retenido y en dependencias policiales. Por el momento no existe evidencia clara de que se trate de un homicidio, según las mismas fuentes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents