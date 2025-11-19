Accidente mortal
Muere un agricultor de 74 años en un accidente de tractor en una finca de Coín
El vuelco del vehículo en una finca rural provocó la activación de un amplio despliegue de emergencia
Un hombre de 74 años ha fallecido este miércoles en Coín tras quedar atrapado bajo un tractor que había volcado en una finca del municipio. El suceso fue comunicado al servicio 112 Andalucía, minutos antes de las 16:00 horas.
La llamada de auxilio alertaba de un varón atrapado tras el vuelco del vehículo agrícola. De forma inmediata, el centro coordinador activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil, Consorcio Provincial de Bomberos y Policía Local, que se desplazaron hasta la finca para intentar rescatar al afectado.
A su llegada, los equipos de emergencia únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, iniciando el correspondiente protocolo judicial. Asimismo, desde el 112 se notificó el incidente a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, al considerarse un posible accidente laboral.
Este trágico siniestro vuelve a poner el foco en la importancia de extremar las medidas de seguridad en el uso de maquinaria agrícola, especialmente en zonas rurales donde este tipo de accidentes son recurrentes.
