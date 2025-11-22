Condenado a siete años de prisión por apuñalar dos veces a un hombre en Torre del Mar

Condenado a siete años de prisión un hombre por intentar matar a otro, al que atacó de forma sorpresiva y le asestó dos puñaladas cuando estaba sentado en un banco en Vélez-Málaga. Ambos se conocían y habían tenido problemas previamente.

Hechos en 2023

Los hechos sucedieron en septiembre de 2023. Según se considera probado en la sentencia, el acusado se acercó sorpresivamente a la víctima que estaba sentada en unos bancos del parque del Paseo Marítimo de Levante en el núcleo de Torre del Mar y le dijo: "A ti te quería yo ver".

Acto seguido, "movido por el ánimo de atentar contra la vida de aquel y causarle la muerte", dice la resolución, le asestó una puñalada en el hemitórax derecho, provocando que la víctima se reclinara, asestándole una segunda puñalada en la región lateral del hemitórax izquierdo.

Esas heridas, "tanto por su profundidad, como por su localización, supusieron un grave riesgo vital para el lesionado, llegando a comprometer la vida del individuo". A consecuencia de esto, el hombre tuvo que estar ingresado en la UCI, con coma inducido, y logró recuperarse tras 45 días en el hospital, quedándole secuelas.

Siete años de prisión

Por estos hechos se le condena por un delito de homicidio en grado de tentativa y se le impone a la pena de siete años de prisión, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima por un periodo de ocho años. Asdemás, se le condena a indemnizar al hombre con 26.000 euros por las lesiones y secuelas.

Para el Tribunal de Málaga, el acusado "debería ser consciente de la objetiva peligrosidad del instrumento empleado, un arma blanca", que no fue localizada, algo que "no nos impide afirmar que la misma constituía incuestionablemente un instrumento objetivamente peligroso", señala.

Además, añade que "ocurridos los hechos, el acusado se limita a abandonar el lugar dejando a la víctima indefensa, en una situación en la que tuvo que ser ella misma la que acudió al centro de salud a recibir asistencia médica".