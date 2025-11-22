Detenido un hombre por asesinar a su expareja de 60 años en Rincón de la Victoria

Un hombre ha sido detenido por su presunta relación con la muerte violenta este sábado de su expareja, una mujer de 60 años, en Rincón de la Victoria.

Los hechos han sucedido en la mañana de este sábado en la zona de Cotomar de dicha localidad, donde los vecinos han alertaron al 112 de una pelea de pareja. El servicio de emergencias dio aviso a la Guardia Civil, y se informó al Instituto Andaluz de la Mujer.

Efectivos de la Policía Local han encontrado el cuerpo de la mujer con signos de violencia y han detenido a la expareja, quien presenta autolesiones.

Según las fuentes, la principal línea de investigación es violencia machista y no constan denuncias previas.