Galicia
El joven que apuñaló a otro en Santiago queda en libertad tras entregarse en el juzgado de guardia
Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de la estatua de Dos Marías tras una discusión entre ambos, que, aparentemente, no "tenían relación" ni tampoco antecedentes
Arturo Reboyras
El joven que presuntamente apuñaló a otro en Santiago de Compostela el pasado 22 de noviembre se ha entregado voluntariamente en el juzgado de guardia. Aunque en el momento del suceso decidió huir, lo cual pueso en marcha un operativo policial para su identificación, localización y captura, el sospechoso optó finalmente por personarse voluntariamente ante la autoridad judicial.
Así, se ha personado en los juzgados y ha prestado declaración ante la titular del juzgado de guardia, que tras escuchar su relato de los hechos decidió dejarle en libertad con cargos. Así lo han confirmado fuentes policiales. Tal y como avanzó El Correo Gallego, el apuñalamiento tuvo lugar en las inmediaciones de la estatua de Dos Marías tras una discusión entre ambos jóvenes, que, aparentemente, no "tenían relación" ni tampoco antecedentes. "El herido se metió o molestó a la novia del autor del apuñalamiento, y se inició una pelea entre ambos, y en el transcurso de la reyerta el agresor sacó un arma blanca y le propinó dos puñaladas", añadieron fuentes policiales.
Hasta el lugar del suceso, que se registró alrededor de las 20.30 horas, se trasladaron rápidamente efectivos de la Policía Nacional y Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que trasladaron al herido, cuya vida "no corre peligro", al Hospital Clínico. El agresor se dio a la fuga y en la tarde de este domingo aún no había sido localizado.
- Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la provincia de Málaga?
- Entra en vigor hoy la ZBE y las multas en Málaga: más de 26.000 vehículos tendrán el acceso restringido
- Edificio Vilda en la Carretera de Cádiz: un pequeño jardín botánico en la puerta de su casa
- El pueblo de Granada perfecto para una escapada otoñal desde Málaga: entre montañas y con la mejor gastronomía
- La villa romana mejor conservada de Andalucía y que miles de viajeros aún no saben que existe
- Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
- Sanidad vuelve a recomendar la mascarilla en Andalucía: quién debe usarla desde este lunes