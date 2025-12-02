Sucesos
Tiroteo en Marbella: la calle Alfredo Palma, escenario de un incidente con arma de fuego
La Policía Nacional de Málaga investiga un tiroteo en la calle Alfredo Palma de Marbella, ocurrido a mediodía de este martes, y confirma que no hay detenidos ni heridos
La Policía Nacional de Málaga ha iniciado una investigación tras un incidente con arma de fuego registrado este martes en el municipio malagueño de Marbella, un suceso que ha generado inquietud entre los vecinos de la zona.
El episodio tuvo lugar alrededor del mediodía en la calle Alfredo Palma, una vía conocida del citado municipio. Hasta el lugar se desplazaron varios agentes después de recibir un aviso por la presencia de disparos. Según han indicado fuentes policiales, pese a la alarma inicial, no se han registrado heridos.
Investigación en marcha
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas del incidente y determinar la autoría de los hechos. Por el momento, no hay personas detenidas, y los agentes continúan recabando información que permita avanzar en el caso.
Este suceso vuelve a situar el foco en la seguridad en Marbella, un municipio donde episodios de este tipo generan especial atención mediática y ciudadana. Las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana puede resultar clave para aportar datos que ayuden a avanzar en la investigación.
- Semana de lluvias y frío en Málaga: este es el pronóstico de la Aemet para los próximos días
- Belarra pide al Gobierno de Sánchez que no autorice el proyecto de Chipperfield para la Torre del Puerto de Málaga
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la provincia de Málaga?
- Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo
- El pueblo de Granada perfecto para una escapada otoñal desde Málaga: entre montañas y con la mejor gastronomía
- El otro 'Torcal de Antequera' de Málaga: un paraje desconocido con formaciones rocosas, laberintos y paredes de piedra
- Muere un hombre en un accidente entre una furgoneta y un camión en Casarabonela
- Estos son los seis locales de Málaga elegidos por la Guía Repsol para las comidas de Navidad