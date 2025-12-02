Tiroteo en Marbella: la calle Alfredo Palma, escenario de un incidente con arma de fuego

La Policía Nacional de Málaga ha iniciado una investigación tras un incidente con arma de fuego registrado este martes en el municipio malagueño de Marbella, un suceso que ha generado inquietud entre los vecinos de la zona.

El episodio tuvo lugar alrededor del mediodía en la calle Alfredo Palma, una vía conocida del citado municipio. Hasta el lugar se desplazaron varios agentes después de recibir un aviso por la presencia de disparos. Según han indicado fuentes policiales, pese a la alarma inicial, no se han registrado heridos.

Investigación en marcha

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas del incidente y determinar la autoría de los hechos. Por el momento, no hay personas detenidas, y los agentes continúan recabando información que permita avanzar en el caso.

Este suceso vuelve a situar el foco en la seguridad en Marbella, un municipio donde episodios de este tipo generan especial atención mediática y ciudadana. Las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana puede resultar clave para aportar datos que ayuden a avanzar en la investigación.