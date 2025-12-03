Diez personas han sido detenidas en Málaga tras desarticular una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de la explotación sexual de mujeres en prostíbulos. La red contaba con un cabecilla que dirigía la actividad de blanqueo y un elenco de testaferros, quienes a su vez figuraban como titulares de bienes y cuentas bancarias. Se estima en 3,5 millones de euros el patrimonio ilícito obtenido por la trama en cuatro años.

Segunda fase

En el marco de la Operación "Gargamel", que liberó el año pasado a 42 mujeres explotadas sexualmente en Cártama y Málaga capital, el líder de la organización constituyó y dirigió una segunda organización. Mediante el empleo de un entramado societario, explotaba económicamente los delitos perpetrados en los clubes de alterne, y transmitía sus beneficios con objeto de adquirir, poseer y ocultar el elevado patrimonio originado ilícitamente.

Diez detenidos en Málaga al desarticular una trama de blanqueo de capitales procedentes de la explotación sexual de mujeres / L.O

En la cúspide de la trama criminal, el cabecilla de la misma ejercía funciones de dirección, mientras que, en otro escalón inferior, figuraban cinco investigados que desarrollaban labores de testaferro. El resto de los investigados, profesionales cualificados, sirviéndose de conocimientos técnicos en la materia y beneficiándose de sus puestos de trabajo cualificados, ejecutaban conductas imprescindibles para que la organización criminal alcanzara su objetivo de transmitir, adquirir, poseer y ocultar el patrimonio ilícitamente originado de 3,5 millones de euros en total.

Operación "Gargamel"

La primera fase de la denominada operación ‘”Gargamel” comenzó en noviembre del año pasado. La trama reclutaba a la mayoría de las víctimas en sus países, principalmente en Colombia, aprovechándose de unas situaciones personales y económicas muy comprometidas. En tales prostíbulos, la organización sometía a las meretrices al ejercicio de la prostitución en condiciones especialmente gravosas, abusivas y restrictivas de derechos, lucrándose de forma reiterada, sistemática y directa de la explotación sexual de las mujeres mediante la obtención de altos réditos económicos, en función de los servicios sexuales ofertados y actividades de alterne.

Las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas del día para atender a los clientes y eran sometidas a una férrea vigilancia por miembros de la organización. Hubo entonces 19 detenidos y sepracticaron registros en sendos establecimientos, que fueron clausurados por orden judicial. Además, se procedió al bloqueo de 9,5 millones de euros en cuentas bancarias y bienes y se intervinieron cuatro vehículos y 47.000 euros en efectivo.

Con el fin de maximizar los beneficios, la red realizaba también actividades de distribución y venta de sustancias estupefacientes y medicamentos para la disfunción eréctil, sin ningún tipo de control médico-sanitario.

Asimismo, los clubes trataban de ocultar su actividad bajo la apariencia de constituir establecimientos de hospedería, comprobándose que carecían de los permisos necesarios al respecto y que expedían facturas falsas, a fin de justificar su actividad ante hipotéticas inspecciones.

La investigación ha sido llevada a cabo conjuntamente por agentes adscritos al Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, y el Grupo III de UCRIF de la Comisaría Provincial de Málaga.