Sucesos
Detenidos en Málaga dos fugitivos buscados en sus países como agresores sexuales
Un varón de 51 años y otro de 47, han sido arrestados en la capital y Fuengirola. Los reclamaban Italia y Francia, respectivamente.
La Opinión
Dos fugitivos condenados por agresión sexual en el extranjero han sido detenidos en Málaga. Uno de ellos de 51 años y de procedencia italiana ha sido arrestado en la capital; mientras que el segundo, de 47 y buscado en Francia, ha sido interceptado en Fuengirola.
Detenido italiano
Los agentes adscritos a la Udyco en la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga situaban en la capital malagueña a un ciudadano italiano al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de su país, en relación con una agresión sexual perpetrada contra una menor.
Ante tales informaciones, los investigadores realizaron arduas gestiones para su localización. Así, a principios de esta semana, el fugitivo era localizado en la zona Centro y, una vez se comprobaba su identidad, resultaba detenido en base a la requisitoria internacional.
Prófugo francés
De igual manera, esta misma semana, en Fuengirola, un prófugo francés era identificado en la vía pública por una patrulla de Seguridad Ciudadana, al que igualmente le constaba una OEDE por delitos sexuales a menores (hechos cometidos en el país galo), continuando las diligencias pertinentes el Grupo de Crimen Organizado de la Comisaría de Fuengirola.
Según señalan desde la Policía Nacional, ambos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado Central de Detenidos de la Audiencia Nacional.
