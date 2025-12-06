Seguridad
La conexión mallorquina de los ‘hackers’ prorrusos: un vecino de Manacor fue detenido el año pasado por su relación con los cibercriminales
En esa operación policial, la Guardia Civil detuvo también a otras dos personas en Huelva y en Sevilla, acusadas de participar en ciberataques “con fines terroristas”
Iñaki Moure
La organización de ‘hackers’ prorrusos NoName057(16) que el mes pasado lanzó un ciberataque para colapsar webs del transporte público de Mallorca tiene una conexión mallorquina.
El pasado 20 de julio de 2024, una persona residente en Manacor fue detenida por su relación con este grupo en una operación realizada por la Guardia Civil, que se saldó con otros dos arrestos: en Huelva y en Sevilla.
Se les detuvo por su presunta participación en ciberataques “con fines terroristas” contra instituciones públicas y empresas estratégicas de España y otros países de la OTAN que apoyan a Ucrania en la guerra provocada por la invasión rusa.
El instituto armado informó en aquel entonces de que los detenidos habrían participado en los ataques de tipo DDoS que son característicos de estos hackers y que consisten en sobrecargar un servicio en línea, como puedan ser un servidor o una página web, con un tráfico masivo que lo deja inutilizable para los que quieren tener acceso legítimo.
De esta forma, su objetivo no sería la intrusión en el sistema o el robo de datos para después pedir un rescate, como han sufrido en los últimos años varias administraciones públicas (un ejemplo reciente fue el Ayuntamiento de Calvià), sino que buscan el colapso de estas webs.
Registro de los domicilios
Tras las detenciones, la Guardia Civil registró los domicilios de estas personas y se incautó de diverso material informático y documental de interés.
Según la investigación policial, en los ataques de los que se les acusa, se habría empleado un software desarrollado por NoName057(16). El objetivo fueron webs de instituciones públicas y de empresas de sectores estratégicos de países que se han posicionado a favor de Ucrania.
La investigación fue coordinada por la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
