Accidente
Una persona fallece y otra resulta herida en una colisión frontal en Alcaucín
El accidente de tráfico, ocurrido en la A-402, obligó a los bomberos a excarcelar el cuerpo de la persona fallecida tras el impacto
EP
Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida tras una colisión frontal entre dos vehículos en el municipio malagueño de Alcaucín, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.
El accidente ha tenido lugar este sábado sobre las 08.15 horas en la A-402 en el citado municipio malagueño, sentido Vélez-Málaga. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de una colisión frontal entre dos vehículos. De inmediato, dieron aviso a los bomberos del CPB, los sanitarios y efectivos de la Guardia Civil.
Los sanitarios, según el 112, evacuaron a un hombre de 47 años herido a un centro sanitario. Por su parte, el CPB ha precisado que había una persona fallecida y que estaba atrapada, por lo que la dotación del CPB de Vélez-Málaga desplazada ha tenido que excarcelar el cuerpo.
