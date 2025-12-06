Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio en una vivienda de Alozaina deja a un hombre herido y evacuado en helicóptero

Vecinos alertaron al 112 de un incendio en una vivienda de la calle Hoya, que fue sofocado por los bomberos mientras el 061 atendía a un hombre con quemaduras

El incendio se ha producido en un inmueble de la calle Hoya, en Alozaina.

Un hombre ha sido evacuado en helicóptero sanitario este sábado al resultar herido por quemaduras en el incendio de una casa en la localidad malagueña de Alozaina, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se ha producido en un inmueble de la calle Hoya sobre las 14.31 horas, cuando los vecinos han alertado de humo y llamas, al tiempo que han comunicado al centro de coordinación que habían logrado rescatar a un hombre con quemaduras en todo el cuerpo.

De inmediato, al lugar han acudido efectivos de Bomberos del Consorcio provincial, quienes ya han dado por extinguido el fuego, junto con Guardia Civil y Policía Local.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha evacuado al paciente en helicóptero a un centro hospitalario.

