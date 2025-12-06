Ciudad Lineal
Una mujer fallece y dos niños de 3 años resultan heridos graves tras precipitarse desde un décimo piso en Madrid
Dos niños de 3 años resultan heridos graves y trasladados a distintos hospitales mientras la Policía Nacional investiga las circunstancias de la caída desde un décimo piso en la calle Ricardo Ortiz
Gloria Barrios
Madrid
SAMUR-Protección Civil ha confirmado este martes la muerte de una mujer que se ha precipitado desde un décimo piso en un edificio situado en la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal (Madrid).
En el mismo suceso, dos niños de 3 años han resultado heridos graves y han sido trasladados a diferentes hospitales de la capital para recibir atención especializada.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, según la información facilitada por los servicios de emergencias. En el dispositivo han intervenido, además, efectivos de la Policía Municipal de Madrid y de los Bomberos de Madrid.
- La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
- Un terremoto de magnitud 4.9 con epicentro en Fuengirola sacude Málaga
- Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
- Abre en Málaga el primer hotel exclusivamente para perros: así es Dog City
- El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
- Terremoto en Málaga: qué hacer si estás en un edificio, en la calle o dentro de un vehículo
- Pedregalejo: polémica por la construcción de 22 apartamentos turísticos en la calle Torre de San Telmo
- La Junta de Andalucía activa la preemergencia sísmica tras el terremoto de magnitud 4.9 en Málaga