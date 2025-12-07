En San Fernando
Herida por quemaduras una mujer en una deflagración de gas en Cádiz
La afectada por este suceso, que ha tenido lugar a las 17.28 horas de la tarde en Cádiz, ha sido lastimada en el brazo y pierna
EP
SEVILLA
Una mujer, de la que no ha trascendido la identidad hasta el momento, ha resultado herida con quemaduras en brazo y pierna en una deflagración de gas este domingo en la localidad gaditana de San Fernando, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El suceso se ha producido sobre las 17,28 horas, cuando los vecinos han alertado del siniestro al centro de coordinación.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local y Nacional, Protección Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.
- Horario para tirar la basura en Málaga y multas por incumplirlo
- Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
- Abre en Málaga el primer hotel exclusivamente para perros: así es Dog City
- La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
- El parque más singular de Málaga: con un lago, un géiser y un zoo de animales exóticos
- La Málaga desaparecida: así era la ciudad, justo antes del derribo de sus murallas
- Pedregalejo: polémica por la construcción de 22 apartamentos turísticos en la calle Torre de San Telmo
- Mercadona, Lidl, Dia y Aldi: ¿qué supermercados abren este puente de diciembre en Málaga?