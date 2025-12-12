La Policía intercepta por primera vez en España un alijo de heroína en pastillas

La Policía Nacional ha interceptado por primera vez un alijo de heroína en formato de pastillas y ha abortado una nueva ruta desde Colombia para la introducción de esta droga, gracias a una operación en la que fueron detenidas y enviadas a prisión cinco personas acusadas de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.

La operación se ha desarrollado por la Brigada Central de Estupefacientes de Udyco Central de la Policía Nacional y culminó el pasado mes de noviembre cuando los cinco integrantes del entramado criminal se disponían a entregar ocho kilogramos de heroína en pastillas a plena luz del día en el aparcamiento de un centro comercial de la ciudad de Madrid.

La Policía ha contado con la colaboración de la DEA estadounidense y la Policía de Colombia, ya que se inició siguiendo el rastro a un histórico traficante de heroína en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid.

Citas en un restaurante de Madrid

Según ha informado la Policía, las primeras averiguaciones pusieron de manifiesto que el grupo criminal celebraba sus reuniones siempre en persona y en un lugar de su confianza, concretamente un restaurante de comida rápida ubicado en Madrid. El cabecilla no utilizaba teléfono móvil ni acudía nunca directamente a las citas, sino que realizaba una o varias paradas para cerciorarse de que no le seguían y asegurar así su actividad delictiva.

Los agentes comprobaron que utilizaba gafas de sol o lentes y gorras para ocultar su aspecto físico. Tampoco se desplazaba en su coche particular, sino que recurría al transporte público o vehículos de alquiler con conductor. Avanzada la investigación, además, constataron que las reuniones eran cada vez más frecuentes y se logró identificar a otra persona.

Los investigadores han destacado que se trata de la primera vez que se detectaba esta nueva ruta de la heroína desde Colombia a España. Además, la organización criminal estaba contratando a otras personas para que se encargasen de recibir la droga, lo que para la Policía demuestra una "alta profesionalidad" por las medidas de seguridad para evitar ser descubiertos por los agentes.

Finalmente, se logró la detención de cinco personas que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntas responsables e los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, ingresando en prisión todos ellos.

En los tres registros practicados en la capital madrileña se incautaron cinco terminales móviles, un vehículo y 100.000 USDT en un monedero virtual de criptomonedas de la organización.