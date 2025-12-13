Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia

Un cirujano plástico ha sido detenido por, presuntamente, violar a una paciente que se encontraba bajo los efectos de la anestesia en un quirófano alquilado en Murcia, informan fuentes judiciales a La Opinión.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, en un quirófano del hospital IMED Virgen de la Fuensanta, en la capital murciana, donde la mujer tenía programada una intervención de estética. En concreto, iba a operarse el pecho. En el área quirúrgica se encontraban el facultativo y dos enfermeras del centro.

Fueron ellas las que se percataron de que, una vez que la paciente se hallaba ya dormida, el doctor estaba junto a ella y realizaba unos movimientos extraños, que les parecieron de carácter sexual. Tanto, que decidieron grabar con un teléfono móvil lo que estaba pasando. En el vídeo, que ya obra en poder de la jueza encargada de la causa, se aprecia al médico supuestamente penetrando a la mujer, inmóvil al estar sedada.

El sospechoso fue arrestado en el domicilio de su madre, en la vecina provincia de Alicante

Las enfermeras primero pusieron en conocimiento de la dirección del hospital lo sucedido y después acudieron a la Policía. Al investigarse un caso de violencia sexual, el asunto pasó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Región.

Tras proceder al análisis de las pruebas, y dado que el individuo estaba plenamente identificado, los investigadores policiales se ocuparon de localizar al hombre, el cual se encontraba en el domicilio de su madre, ubicado en la vecina provincia de Alicante.

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del sospechoso como presunto autor de un delito de agresión sexual. Fue trasladado a los calabozos de dependencias policiales. El caso fue judicializado y pasó a un órgano con competencias en Violencia sobre la Mujer, como establece la actual normativa legal.

El hospital privado donde ocurrieron los hechos estudia personarse en la causa

Antes de llamar al doctor, la titular del Juzgado de Molina de Segura con competencias en Violencia sobre la Mujer citó en calidad de testigos a las dos enfermeras que estuvieron presentes en el momento de los hechos, así como a la propia víctima, una mujer de mediana edad residente en el citado municipio de la Vega Media.

Cabe recordar que, para que este tipo de asuntos puedan tener recorrido judicial, es imprescindible una denuncia por parte de la afectada. En el caso de que la mujer no hubiese querido emprender acciones, la jueza se habría visto obligada a dar carpetazo a la causa, explican profesionales de la Justicia. En este caso, la víctima sí continúa adelante con el proceso.

Después de pasar tres noches en los calabozos, el sospechoso fue trasladado, este viernes por la mañana, desde dependencias policiales hasta los juzgados, para comparecer ante la magistrada responsable del Juzgado Nº 4 de Molina de Segura. Ante la Policía, y asistido por sus abogados, se acogió a su derecho a no declarar.

Del juzgado, a la cárcel. La jueza, debido a la gravedad del delito que se investiga y dados los indicios que había en contra del doctor, ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como presunto autor de un delito de agresión sexual, tal y como confirman fuentes judiciales.

El hospital subraya que es un médico externo A preguntas de este diario, desde el IMED Virgen de la Fuensanta pusieron el acento en que harán gala de una "colaboración absoluta" con la Justicia para esclarecer lo sucedido en las instalaciones de su hospital. Dejaron claro que tanto el médico como la paciente son externos: el quirófano fue alquilado expresamente para practicar esta intervención, algo que es habitual. Este facultativo, en concreto, ya había operado en este hospital anteriormente, como también ha hecho, según explica él mismo en sus redes, en otros centros privados, tanto de la Región como de la vecina Comunidad Valenciana. Por otro lado, desde el IMED apuntaron que barajan personarse como acusación en la causa, "siempre y cuando hacerlo no interfiera con los intereses de la propia víctima". Responsables del centro han declarado ya, en calidad de testigos.

El sospechoso, que cuenta con los servicios de un despacho de abogados de la Región, es de origen americano y la sede de su clínica está en Madrid, por lo que el riesgo de fuga fue un factor tenido en cuenta por la jueza a la hora de tomar la decisión.

Tres lustros de experiencia

El presunto agresor, ya en prisión provisional, se define en sus perfiles de Internet como "especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y subespecialista en Cirugía Plástica Estética" y asegura que cuenta con tres lustros de experiencia a sus espaldas.

Apunta que se licenció en Medicina y Cirugía en una universidad emplazada en Cataluña y que obtuvo la especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, por oposición vía MIR, en un hospital ubicado en una ciudad de Galicia.

El cirujano plástico afirma que es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre), de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (Aecep) y de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). Según sus credenciales, completó su formación en centros de prestigio, como uno emplazado en Río de Janeiro (Brasil), otro en Toronto (Canadá), un tercero en Taiwán y un hospital situado en la Ciudad de México.

El cirujano, según difunde él mismo, ha llevado a cabo intervenciones en diferentes hospitales privados, principalmente de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

Muy activo en redes, donde pueden contactarle los interesados en sus intervenciones, cuelga vídeos grabados en quirófano, donde explica en qué consisten sus operaciones.

El doctor cuenta con casi 7.500 seguidores en Instagram y casi mil amigos en Facebook.

Las opiniones sobre el facultativo que se pueden leer en Internet son todas buenas. Coinciden quienes escriben sobre el doctor en referirse a él como "un gran profesional" que hace gala de «un trato impecable con sus pacientes". "Siempre está pendiente de ti, te da seguridad para que estés bien", indica una mujer.