Investigación
Detenido un hombre de 25 años por la muerte de otro de 67 años en Toledo
El arrestado, que está previsto que pase este miércoles a disposición judicial, no tenía ningún tipo de vínculo con la víctima
EFE
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 25 años relacionado con la muerte de otro de 67 años el pasado 2 de diciembre en una nave de Villanueva de Alcardete (Toledo), y ha recuperado el arma del crimen en Villamayor de Santiago (Cuenca).
Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado a EFE la detención del joven por la muerte de este vecino de la localidad toledana, que fue hallado muerto "con evidentes signos de violencia".
Asimismo, fuentes de la Guardia Civil han apuntado que el detenido, que está previsto que pase este miércoles a disposición judicial, no tenía ningún tipo de vínculo con la víctima y cuenta con antecedentes penales por agresión con arma blanca en diciembre de 2023.
Los investigadores han localizado el arma blanca utilizada en el crimen semienterrada en un descampado del polígono industrial de Villamayor de Santiago, próximo al municipio donde ocurrieron los hechos.
Según estas mismas fuentes, la Guardia Civil ha llevado a cabo tres entradas y registros domiciliarios simultáneos en distintas localidades de las provincias de Toledo y Cuenca, con el objetivo de localizar y asegurar efectos relacionados con los hechos investigados.
En sus redes sociales, el Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete ha celebrado "el esclarecimiento del crimen" y ha destacado la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad "para ofrecer tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas en momentos especialmente difíciles".
"Con el esclarecimiento de los hechos, cerramos un episodio muy doloroso para nuestro municipio, un episodio que desearíamos no se repitiera jamás", ha señalado.
El Consistorio ha trasladado también su "apoyo y respeto" a la familia y allegados del fallecido.
- Málaga, en alerta amarilla por lluvias: la Aemet informa de las previsiones
- Fuertes lluvias y rayos sorprenden a Málaga capital: más de 40 litros por metro cuadrado en la provincia
- Final feliz al culebrón urbanístico de Bellavista que estudiaba demoler dos viviendas y un bloque de seis plantas
- La Carrera de Capuchinos en ebullición: construyen a la vez un hotel y dos edificios de viviendas
- Analizan el brusco descenso de un avión en Málaga durante un episodio de cizalladura
- Horario y dónde ver gratis por TV el Unicaja-Karditsa
- El Parque Natural Montes de Málaga recibe más de 6 millones de euros en inversión para su conservación
- ESPECIAL: El hundimiento de la Gneisenau: 125 años de la tragedia que marcó Málaga