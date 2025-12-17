Sucesos
Abandonan a un bebé de pocos días en un portal de Sevilla
Los vecinos de la barriada de Madre de Dios fueron los que avisaron a la Policía Nacional cuando encontraron al bebé
Ana Ramos Caravaca
Una vecina de Madre de Dios encontró este lunes a un bebé, de pocos días de edad, abandonado en un portal. Según ha avanzado Diario de Sevilla y ha confirmado El Correo de Andalucía, fue la Policía Nacional quien acudió al lugar e investiga el hallazgo, intentando dar con los progenitores del pequeño.
Al parecer, la vecina que lo encontró lo llevó de inmediato a una farmacia para comprarle comida y pañales, ya que el pequeño, relata el Diario, estaba desnudo cuando lo encontraron. La Policía ha confirmado que acudieron al aviso de la vecina, aunque no han ampliado más información sobre el estado del bebé y si ya se ha dado con el paradero de sus progenitores.
En estos momentos, el caso se está investigando y el menor ya está siendo atendido en un entorno favorable.
- Fuertes lluvias y rayos sorprenden a Málaga capital: más de 40 litros por metro cuadrado en la provincia
- Así es el altar del triduo de la Esperanza: el epílogo de un año glorioso
- La Carrera de Capuchinos en ebullición: construyen a la vez un hotel y dos edificios de viviendas
- Analizan el brusco descenso de un avión en Málaga durante un episodio de cizalladura
- ESPECIAL: El hundimiento de la Gneisenau: 125 años de la tragedia que marcó Málaga
- La ONCE reparte 420.000 euros en Málaga capital: un vendedor da 280.000 euros en premios
- Luz verde a la parcela del CaixaForum: concesión por 55 años para ser vanguardia cultural
- Final feliz al culebrón urbanístico de Bellavista que estudiaba demoler dos viviendas y un bloque de seis plantas