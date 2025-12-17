En Tetuán
Detenido un joven por la muerte a puñaladas de su madre esta madrugada en Madrid
La víctima se encontraba "prácticamente exsanguinada" a la llegada de los servicios de emergencias, que solo han podido certificar su muerte
Redacción
La Policía Nacional ha detenido este miércoles a un joven de 22 años como presunto autor de la muerte de su madre de 49 años, a la que presuntamente asestó varias puñaladas en un domicilio del distrito madrileño de Tetuán.
El suceso ha tenido lugar alrededor de las 00:45 horas en una vivienda del número 267 de la calle Bravo Murillo de la capital. La Policía Nacional, que investiga lo ocurrido en colaboración con la Policía Municipal, cree que el joven presuntamente propinó múltiples puñaladas a su madre en todo el cuerpo.
El supervisor de guardia de Samur-PC, Emilio Benito, ha explicado que a la llegada de la Policía, la primera en personarse, la víctima "se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria", tras lo que los agentes han iniciado maniobras de reanimación. La mujer, de nacionalidad boliviana, fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca en el cuello y la espalda, "prácticamente exsanguinada", según ha indicado el jefe de las emergencias, y, tras media hora de intentos, el servicio ha certificado su muerte.
La Policía detuvo al hijo, nacido en España, mientras que en el domicilio no se encontraba en ese momento la pareja de la víctima. Agentes del DEVI de Policía Científica, así como del grupo V de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación.
- Fuertes lluvias y rayos sorprenden a Málaga capital: más de 40 litros por metro cuadrado en la provincia
- Así es el altar del triduo de la Esperanza: el epílogo de un año glorioso
- La Carrera de Capuchinos en ebullición: construyen a la vez un hotel y dos edificios de viviendas
- Analizan el brusco descenso de un avión en Málaga durante un episodio de cizalladura
- ESPECIAL: El hundimiento de la Gneisenau: 125 años de la tragedia que marcó Málaga
- La ONCE reparte 420.000 euros en Málaga capital: un vendedor da 280.000 euros en premios
- Luz verde a la parcela del CaixaForum: concesión por 55 años para ser vanguardia cultural
- Final feliz al culebrón urbanístico de Bellavista que estudiaba demoler dos viviendas y un bloque de seis plantas