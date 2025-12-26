TRAGEDIA
Encuentran un hombre de 57 años calcinado en una casa de Pontevedra
Fue localizado por un familiar tras advertir los vecinos de que había una ventana quemada y se baraja que pudo morir electrocutado
N. D.
Pontevedra
Un hombre de 57 años de edad ha sido localizado muerto en una vivienda de la parroquia pontevedresa de Mourente, según informa el 112.
Las mismas fuentes apuntan que los vecinos del lugar, en la zona de A Condesa, vieron una ventana quemada en la vivienda y se dio aviso a los familiares, que accedieron al interior y encontraron el cadáver.
Según ha señalado el Concello, el hombre apareció calcinado, y se apunta que pudo morir electrocutado, lo que generó un incendio que afectó a la ventana.
Además del 061, acudieron al lugar efectivos de la Policía Nacional y Local que ahora investigan las causas concretas del suceso
- Sergio Astorga, el hijo de 'Kike': 'Mi padre no era un apasionado de los virus: era, sobre todo, padre y profesor
- El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico
- Este es el restaurante de Málaga con el “mejor pescaíto” que tiene pescadería propia: se puede comer por menos de 15 euros
- El granizo llega a Málaga en vísperas de Navidad y obliga a activar la fase de preemergencia
- El granizo y la lluvia dejan más de 700 incidencias en Málaga durante Nochebuena y la madrugada de Navidad
- El famoso restaurante de Málaga que ha conquistado a Iker Jiménez: 'El mejor flamenquín que he probado en mi vida
- Una de las pizzas mejor valoradas de Andalucía está en Málaga: con opciones sin gluten, vegetarianas y sin lactosa
- Un acertante de la Bonoloto gana en Málaga más de cinco millones de euros