Galicia
Hallan los cuerpos sin vida de un padre y su hijo en su casa de A Coruña
El fuego en un sofá y la inhalación de gases derivada de esa combustión se perfila como la causa más probable del suceso
Redacción
Equipos de emergencias han localizado esta mañana los cuerpos sin vida de un padre, de 49 años, y su hijo de 21 en su casa de Mugardos, en A Coruña. El hallazgo se produjo tras la alerta de familiares, que no tenían noticias de ambos desde el pasado 24 de diciembre.
Al acceder al inmueble, los agentes observaron que el interior presentaba signos evidentes de haber sufrido un incendio, con diversas estancias afectadas por el humo y el calor. Los cuerpos fueron localizados en una de las habitaciones de la vivienda. El inmueble fue asegurado y se activó el correspondiente protocolo judicial, quedando el caso bajo investigación.
Las causas del incendio y de las muertes se encuentran pendientes de confirmación, a la espera de los informes técnicos y forenses correspondientes. No se descarta que el fallecimiento pudiera estar relacionado con la inhalación de gases derivados de la combustión, extremo que deberá ser determinado por la autopsia.
Hasta el lugar se trasladaron urgencias sanitarias del 061, bomberos Eume, Ges de Mugardos y Policía Local. Ante la naturaleza de los hechos también se personaron en el lugar de los hechos profesionales del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia para prestar asistencia a familiares y allegados de las víctimas, que serían padre e hijo.
- Sergio Astorga, el hijo de 'Kike': 'Mi padre no era un apasionado de los virus: era, sobre todo, padre y profesor
- El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico
- Este es el restaurante de Málaga con el “mejor pescaíto” que tiene pescadería propia: se puede comer por menos de 15 euros
- El granizo llega a Málaga en vísperas de Navidad y obliga a activar la fase de preemergencia
- El granizo y la lluvia dejan más de 700 incidencias en Málaga durante Nochebuena y la madrugada de Navidad
- El famoso restaurante de Málaga que ha conquistado a Iker Jiménez: 'El mejor flamenquín que he probado en mi vida
- Una de las pizzas mejor valoradas de Andalucía está en Málaga: con opciones sin gluten, vegetarianas y sin lactosa
- Un acertante de la Bonoloto gana en Málaga más de cinco millones de euros