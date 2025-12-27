Investigación
Detenido el presunto homicida de un hombre de 60 años acuchillado en Madrid
EP
La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de la muerte de otro varón, de 60 años, que fue acuchillado en la pierna en el domicilio del arrestado en Madrid, en el distrito de Usera.
El suceso ocurrió este viernes en la calle Marcelo Usera de Madrid poco antes de las 11.30 horas, según ha informado este sábado Emergencias 112.
Según indican a EFE fuentes de la Policía Nacional, el detenido, de 57 años, y el hombre que resultó fallecido estaban en el domicilio del arrestado, que, a la llegada de los agentes, sostuvo que habían apuñalado a su amigo.
Ante un discurso incoherente y tras encontrar en la casa el arma presuntamente empleada en la agresión, un cuchillo de grandes dimensiones, la Policía Nacional detuvo al morador de la vivienda como presunto responsable de un delito de homicidio.
Cuando llegaron los agentes, la víctima todavía estaba con vida. A la espera de los sanitarios, la Policía le hizo un torniquete en la pierna para cortar la hemorragia, pero el hombre entró después en parada cardiorrespiratoria mientras era asistido por los sanitarios.
Tras más de 30 minutos realizando maniobras de reanimación avanzadas no se logró revertir la parada, según ha indicado Emergencias Madrid.
Tanto la víctima como su presunto agresor son de nacionalidad española.
La Policía Nacional, y en concreto la Policía Judicial de la comisaría de Usera, se ha hecho cargo de las investigaciones.
- El restaurante de Málaga que tiene su propia pescadería: con el 'mejor pescaíto' fresco por apenas 6 euros
- El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico
- Sergio Astorga, el hijo de 'Kike': 'Mi padre no era un apasionado de los virus: era, sobre todo, padre y profesor
- Una aventura jurásica para niños en Málaga: el primer parque con dinosaurios animados, yincanas y juegos
- El Thyssen Málaga ultima la apertura al público de la villa romana de su sótano para finales de febrero
- Aplazan por la lluvia el mercadillo más grande de toda Málaga: tendrá nueva fecha
- Una de las pizzas mejor valoradas de Andalucía está en Málaga: con opciones sin gluten, vegetarianas y sin lactosa
- Horario confirmado para el Córdoba - Málaga CF de la 22ª jornada de Segunda División