La mujer herida por el alud de Panticosa recibe el alta hospitalaria
La joven de 29 años fue rescatada por otros dos compañeros de expedición que resultaron ilesos
Redacción
La mujer de 29 años que fue trasladada al hospital San Jorge de Huesca con hipotermia y varios golpes producidos por el alud en el pico Tablato ha recibido el alta hospitalaria esta mañana. La joven fue rescatada en el día de ayer por otros dos compañeros de expedición que resultaron ilesos.
El alud que tuvo lugar este pasado lunes en el Pirineo aragonés se saldó con la vida de tres expertos montañeros que practicaban esquí en Panticosa, justo en la cara oeste del pico Tablato, donde una gran avalancha de nieve ha segado la vida del conocido pediatra Jorge García-Dihinx, de su mujer, Natalia Ramón, y de un irundarra de nombre Eneko Arrastua.
Dos compañeros de expedición, vecinos de Ordizia (Guipúzcoa), fueron los encargados de rescatar los cadáveres de dos de los fallecidos además de poner a salvo a la joven de 29 años que ha recibido el alta esta mañana. En el operativo participaron una quincena de especialistas de la Guardia Civil, quienes apoyados por dos ccanes hallarondespués el cadáver de la tercera víctima bajo la nieve a unos 2.400 metros de altitud.
- José Foods apuesta por Villanueva del Trabuco para construir su nueva fábrica
- Expertos piden a los promotores que agoten la edificabilidad máxima permitida en los ensanches de Málaga para reducir la crisis habitacional
- El metro de Málaga al Civil tendrá en obras de forma simultánea sus tres tramos durante 2026
- Málaga prueba los semáforos en Jiménez Fraud ante el nuevo recorrido de la línea 25 de la EMT por Teatinos en su cruce con el metro
- Hallan muerto a uno de los dos desaparecidos por el temporal en Alhaurín el Grande
- Localizado el cuerpo del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande
- Los bocadillos más famosos de Italia llegan al Centro de Málaga: 'Grandes, cargados y con pan extracrujientes
- Málaga estrena nueva ordenanza de licencias urbanísticas: simplifica los trámites para llevar a cabo obras menores